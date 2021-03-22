5 خطوات لإرفاق مستند في برنامج حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة نحو 5 خطوات لإرفاق المستندات في البرنامج.

وأوضح برنامج حساب المواطن أن إرفاق المستندات في البرنامج يتطلب الدخول على البوابة الإلكترونية، ثم الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب، ثم الضغط على أيقونة إدارة المرفقات ثم إضافة مرفق، والضغط على «حفظ».

وكان برنامج حساب المواطن أوضح، أنه بإمكان ربّ الأسرة إضافة المطلقة إلى حسابه عن طريق «تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم حفظ».

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