إسناد تشغيل قطار المشاعر إلى «سار» لمدة 5 سنوات

وقعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اليوم الإثنين، اتفاقية إسناد عمليات تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، بمشاركة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ووزارة المالية بوصفها أطرافًا ضمن الاتفاقية.

وقالت الهيئة الملكية، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، إن هذه الخطوة تأتي بعد قرار مجلس الوزراء بإسناد تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى «سار»، وضمن برنامج الهيئة الملكية للتنقل والبنية التحتية للنقل كأولى ثمار تفعيل «المركز الموحد للنقل».

وأضافت الهيئة الملكية، أن المركز الموحد للنقل يتولى الإشراف الكلي على جميع أعمال وأنشطة النقل في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ونصت الاتفاقية؛ وفقًا للهيئة الملكية، على أن تقوم الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» ولمدة 5 سنوات بتقديم جميع أعمال الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة، وتنظيم وإدارة الحشود والحراسات الأمنية، وإدارة الأصول التابعة للقطار من محطات ومرافق ومعدات وأنظمة تشغيل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية، عبدالرحمن بن فاروق عداس، أن الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيه المقام السامي؛ باتخاذ ما يلزم للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ورفع كفاءة تشغيل الأصول والمرافق وتتوافق مع استراتيجية الهيئة الملكية لتطوير المشاعر المقدسة.