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إغلاق 4 مساجد مؤقتًا في 3 مناطق لإصابة مصلين بكورونا

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الرياض - محمد عبدالله - حرصًا على سلامة المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الإثنين، 4 مساجد مؤقتًا في 3 مناطق بعد ثبوت وجود 4 حالات إصابة بفيروس بين صفوف المصلين.

ويصل بذلك مجموع ما تم إغلاقه خلال 43 يومًا 336 مسجدًا، تم فتح 326 منها، بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وتدعو الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة الجميع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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