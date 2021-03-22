إغلاق 4 مساجد مؤقتًا في 3 مناطق لإصابة مصلين بكورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الإثنين، 4 مساجد مؤقتًا في 3 مناطق بعد ثبوت وجود 4 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

ويصل بذلك مجموع ما تم إغلاقه خلال 43 يومًا 336 مسجدًا، تم فتح 326 منها، بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وتدعو الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة الجميع.