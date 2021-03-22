الصين تدين محاولات استهداف المدنيين والمنشآت النفطية بالسعودية

أدانت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، الهجمات على المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في مؤتمرها الصحفي اليومي: إن بلادها تدين الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت النفطية في المملكة.

وكان مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة قد صرح السبت الماضي بتعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ، عند الساعة السادسة وخمس دقائق صباحًا، ونجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، ولله الحمد، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.

وأكّد المصدر، أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.