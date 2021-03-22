96 % مؤشر الرضا العام عن رحلة تلقي لقاح كورونا في المملكة

حققت جهود الجهات الحكومية رضا المستفيد عن دورها في التصدي لجائحة كورونا وعن رحلة تلقي لقاح كورونا بنسبة وصلت إلى 96% من الرضا العام.

ونشرت وزارة الصحة انفوجراف توضيحي عبر حسابها الرسمي علي موقع «تويتر»، تستعرض فيه الجهود الحكومية المبذولة للتصدي للجائحة والتي تشير إلى إنشاء ما يزيد على 500 مركز للقاح كورونا في مختلف مناطق المملكة.

كما نجحت الوزارة في إعطاء اللقاح لأكثر من 3 ملايين شخص، ووصل عدد التقييمات إلى 460,771 تقييم.

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