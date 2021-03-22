أمير مكة يتسلم تقرير أعمال الولاية على أموال القاصرين

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، المشرف العام على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالمنطقة محمد اللحياني، الذي سلمه التقرير السنوي لأعمال الهيئة. واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن محتوى التقرير الذي يتضمن أعمال الهيئة في الوصاية على أموال القصر الذين لا ولي ولا وصي لهم، كذلك إدارة أموالهم وحفظ الديات والتركات المتنازع عليها، حتى ينتهى الإيجاب الشرعي فيها.

من جهة ثانية، استقبل أمير مكة المكرمة ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية المكلف حديثا المهندس محمد الزهراني.

وهنأ الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان، المهندس الزهراني بمناسبة تكليفه، سائلين الله له التوفيق في مهام عمله. كما استقبل نائب أمير المنطقة مدير عام فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة أسامة الصبحي الذي سلمه تقريرا عن أعمال الفرع.