أمير مكة يتسلم تقرير أعمال الولاية على أموال القاصرين

من جهة ثانية، استقبل أمير مكة المكرمة ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية المكلف حديثا المهندس محمد الزهراني.
وهنأ الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان، المهندس الزهراني بمناسبة تكليفه، سائلين الله له التوفيق في مهام عمله. كما استقبل نائب أمير المنطقة مدير عام فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة أسامة الصبحي الذي سلمه تقريرا عن أعمال الفرع.
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