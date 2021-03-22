4 آلاف تلقوا اللقاح في المزاحمية

وأوضح أنه تمت تغطية الفئات ذات الأولوية المسجلة، حيث تم تطعيم المرضى المسجلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مستشفى المحافظة باللقاح في منازلهم.
ولفت المصدر إلى أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهود «الصحة» في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس، وتسهيل التطعيم عليهم، مهيبا بالجميع المبادرة بالتسجيل، للحصول على اللقاح، ومؤكدا أن اللقاحات آمنة وفعالة، للوقاية من الإصابة بـ«كورونا» ومضاعفاته.
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