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4 آلاف تلقوا اللقاح في المزاحمية

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تلقى أكثر من 4000 شخص، ما بين مواطنين ومقيمين، لقاح فيروس «» بمركز اللقاحات في استراحة البلدية بمحافظة «المزاحمية»، التابعة لمنطقة الرياض، جنوب طريق الملك عبدالعزيز، حسب ما ذكره مصدر مطلع لـ«دوت الخليج»، الذي أشار إلى أن عدد الذين تلقوا اللقاح في تزايد منذ افتتاح المركز في 1 مارس.

وأوضح أنه تمت تغطية الفئات ذات الأولوية المسجلة، حيث تم تطعيم المرضى المسجلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مستشفى المحافظة باللقاح في منازلهم.

ولفت المصدر إلى أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهود «الصحة» في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس، وتسهيل التطعيم عليهم، مهيبا بالجميع المبادرة بالتسجيل، للحصول على اللقاح، ومؤكدا أن اللقاحات آمنة وفعالة، للوقاية من الإصابة بـ«كورونا» ومضاعفاته.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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