شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين عربات توزيع ماء زمزم بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، العربات الخاصة لتوزيع عبوات ماء زمزم بالمسجد الحرام، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

و تحوي عربة سِقاية زمزم المُصنعة من الاستانليس ستيل المقاوم للصداء، على حافظتين بسعة إجمالية 80 لتراً للماء المبرد و غير المبرد، بالإضافة إلى مضختين إلكترونيتين يتم تعقيمها بشكل مستمر كإجراء احترازي لسلامة قاصدي المسجد الحرام.

كما تمتاز العربة بسهولة تنقلها داخل الحرم و في الساحات بهدف إيصال الماء لجميع الزائرين، وفق أعلى معايير السلامة و الصحة والاحتراز الوقائي.

وأشار إلى أن العربات المستحدثة لعبوات زمزم تأتي في إطار استعدادات الرئاسة العامة لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان المبارك، حيث إن كافة الخدمات بالحرمين الشريفين يراعى فيها أعلى معايير السلامة والوقاية الصحية.

واختتم الشيخ السديس سائلاً المولى -عز وجل- أن يجزي خادم ‏الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- خير الجزاء على ما يقدمانه للحرمين الشريفين وقاصديهما.