توقع قفزة أرباح أرامكو 60% عام 2022

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة النفيعي للاستثمار، علي الزهراني، أن تحقق أرامكو، قفزة في أدائها، وتشير التوقعات وفق متوسطات دور الأبحاث، بنمو الأرباح للعام 2022 بنسبة 60% مقارنة مع 2021.

ارتفاع أسعار النفط:

وأرجع الزهراني في مقابلة مع “العربية” تقديراته إلى حالة التحسن الاقتصادي العالمية، وارتفاع أسعار النفط، وتوزيع اللقاحات في مختلف دول العالم، موضحاً أن شركة أرامكو ستواصل في المرحلة المقبلة التوزيعات النقدية بعد أن حافظت على توزيع أكثر من 70 ملياراً في الربع الرابع، دليل على وفاء شركة أرامكو بالتزاماتها تجاه حملة الأسهم.

قطاع البنوك:

واعتبر أن تحقيق قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 44% متفوقاً على أداء السوق الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 42% في فترة 12 شهراً ماضية، وهذا يشير إلى أن القطاع الأكثر وزناً في المؤشر العام، سيكون له تأثير أكبر على أداء السوق.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، جلسة الاثنين مرتفعاً 0.51% ليكسب 48.57 نقطة ويغلق عند مستوى 9547.42 نقطة بتداولات يومية تجاوزت 11.2 مليار ريال.

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