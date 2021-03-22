الكهموس: لجنة الرقابة في الشؤون البلدية ستعزز الحوكمة وتحمي النزاهة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الاثنين 1442/08/09هـ الموافق 2021/03/22​م، المتضمن تشكيل “لجنة رئيسية برئاسته لتحسين الضوابط الرقابية وتعزيز الشفافية” على الإجراءات والخدمات البلدية التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مؤملاً أن تسهم في تعزيز الحوكمة ورفع مستوى الشفافية وحماية النزاهة في الوزارة والجهات التابعة لها، ومتطلعاً أن تكون هناك آثار إيجابية كبيرة على أعمال الوزارة بشكل عام، والقطاع البلدي بشكل خاص.

الحد من الفساد:

وشكر الكهموس وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تعاونها مع الهيئة في سبيل تنفيذ اختصاصاتها، مشيرًا إلى أهمية تكثيف جهود جميع الجهات للحد من ممارسات الفساد المالي والإداري، وتعزيز كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز بما يرتقي لطموحات القيادة الرشيدة، وتطلعات المواطنين والمواطنات، في إطار رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن اللجنة شكلت بعد النتائج التي تمت بين المختصين في الهيئة والوزارة من خلال عقد عدة ورش عمل، حيث حددت المهام والاختصاصات للجنة الرئيسية واللجان الفرعية حسب احتياجات الوزارة، وفي ضوء أفضل الممارسات الدولية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

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