فيديو.. موقف أبوي لأمير الشمالية مع طفل متلازمة داون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365 - الشمالية

أظهر مقطع فيديو موقفاً أبوياً من أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد، مع طفل يعاني من متلازمة داون.

موقف أبوي:

وبين الفيديو مزاح أمير الشمالية مع الطفل والحرص على التقاط الصور معه، كما أنه أعطى له كوبًا من المياه بعد أن سأله إن كان عطشاناُ فطلب منه الطفل أن يصب له كوبًا من الماء.

وجسد الأمير فيصل بن خالد أسمى معاني الإنسانية وذلك بعد استجابته لطلب الطفل وهو أحد طلاب مدرسة داون وجمعية المعاقين في طريف خلال زيارته الكريمة التفقدية لمحافظة طريف يوم أمس الأحد.



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