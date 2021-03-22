الشؤون الإسلامية تغلق 4 مساجد بعد ثبوت إصابات كورونا بين المصلين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 4 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 4 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 43 يوماً 336 مسجداً تم فتح 326 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

أماكن المساجد:

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الاثنين التاسع من شهر شعبان لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي مسجدين في منطقة الرياض تم رصد حالتين إصابة بها، ومسجد في منطقة القصيم ومسجد في منطقة الشرقية بمعدل إصابة بكل مسجد.

فتح 7 مساجد:

كما أشارت الشؤون الإسلامية إلى أنه تم إعادة فتح 7 مساجد، ثلاثة في منطقة الرياض ومسجد في المناطق التالية: عسير ونجران والحدود الشمالية والشرقية وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وشددت الوزارة في ختام بيانها اليومي على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد ومن ذلك إحضار السجادة ولبس الكمامات وتحقيق التباعد الجسدي لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.



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