مشرف معهد الفضاء والطيران: شاهين سات للاستطلاع والاستشعار عن بعد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365_ولاء المطرفي

قال المشرف على معهد الفضاء والطيران طلال السديري إن شاهين سات هو أحد الخطط الإستراتيجية في المملكة بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء.

وأضاف أن قطاع الاستشعار هو أحد القطاعات الأساسية المهمة في مجال الفضاء والذي يعتبر رائداً اقتصادياً ومهمة من ناحية الإمكانيات الوطنية.

وأوضح السديري أن شاهين سات يتواكب مع المعايير الدولية بالتركيز في صغر الأقمار الصناعية وتكون فيه مهام محددة لأغراض الاستطلاع والاستشعار عن بعد وهو جيل جديد من الأقمار صغيرة الحجم عالية الدقة له مميزات محددة والتي تهدف إلى امتلاك التقنية وبناء وتطوير التقنيات في قطاع الاستشعار وبالإضافة إلى اختبار حمولة استشعار عالية الدقة هو أقل من ١ متر دقة على رغم من صغر حجمه أي ما يقارب أقل من ١٠٠ كيلوغرام وهذا يفتح المجال إلى إطلاق كوكبة من الأقمار ويعتبر أحد المجالات الواعدة مما تعطي إمكانات أكبر في الرصد والتتبع بالإضافة إلى حمولة مراقبة السفن التجارية وأيضاً سرعة إعادة بنائه بشكل سريع.

مراحل تأهيل القمر

وقال السديري من خلال لقائه في برنامج اليوم، إن القمر في طريقة إلى مداره خلال ٣-٤ ساعات قادمة، مبيناً أن القمر سوف يدخل مداره الخاص ومن بعدها تبدأ تهيئة القمر وتشغيله بالتوالي للتأكد من سلامته وهذه المرحلة تأخذ تقريباً من أسبوع إلى أسبوعين وهذه تسمى مرحلة التأهيل الأولية ثم يدخل في الخدمة المباشرة ويبدأ مهمته بإذن الله وتكون الأمور في مسارها.

تصوير الأرض وتتبع السفن

ويعد القمر الصناعي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “شاهين سات 17 ” جيلًا جديدًا من الأقمار الصناعية ذات الأحجام الصغيرة، وخصص لتصوير الأرض وتتبع السفن من المدارات المنخفضة، ويتضمن حمولة تلسكوب ذي دقة فائقة للتصوير، وحمولة تتبع السفن البحرية، ويتميز بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلوجرامًا، وأبعاد تصل إلى 56 * 56 * 97 سم.

القمر الصناعي CubeSat

وبالنسبة للقمر الصناعي CubeSat التابع لجامعة الملك سعود فهو أول قمر تطلقه الجامعة على مستوى الجامعات السعودية، ويبلغ حجمه 10*10*10 سم، ويزن 1 كيلو جرام ، وهو مشروع تعليمي يهدف إلى إعداد وتأهيل طلاب الهندسة والجامعة في مجال تصميم وبرمجة الأقمار الصناعية.



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