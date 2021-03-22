شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 335 متدرب على الإنعاش القلبي الرئوي بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دربت إدارة التدريب للهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة 335 متدرباً على المهارات الطبية للإنعاش القلبي الرئوي من بداية العام الجاري 1442هـ وحتى الان.

والتحق بهذه الدورات عدد من منسوبي هيئة الهلال الأحمر وعدد من منسوبي القطاعات الصحية وغير الصحية ، وتم التدريب على مرحلتين هي المعلومات الطبية النظرية وثم التطبيقي العملي والتأكد من اتقان المهارة بشكل جيد.

وتجدر الإشارة إلى أن الإنعاش القلبي هي عملية مزدوجة يقوم المسعف فيهما بانعاش الرئة والقلب ، أما انعاش الرئة فيتم من خلال ايصال الهواء والاوكسجين اليها عن طريق التنفس الصناعي، وانعاش القلب فيتم عن طريق الضغط اليدوي على منطقة قلب المصاب (في المنطقة الواقعة بين العظم الصدري والعمود الفقري) بحيث يتم ضخ الدم الى الاجزاء الحيوية من جسم المصاب ، خصوصا الدماغ.