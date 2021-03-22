شكرا لقرائتكم خبر عن انتصارات نوعية للجيش اليمني على أذناب إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تشهد الأزمة اليمنية تطورات متسارعة تشير إلى التنكيل بالمليشيا الحوثية الإيرانية في جبهات مأرب وتعز والحديدة، تأتي متزامنة مع الضربات النوعية التي حققها طيران التحالف باستهدافه معسكرات أسلحة، ومواقع منصات الصواريخ في صنعاء وبعض المواقع الأخرى التي يشرف عليها خبراء إيرانيون.

وفي مأرب حقق الجيش اليمني انتصارات نوعية وسط انهيار كبير للمليشيات وخسائر فادحة في صفوفها، بدعم من التحالف بقيادة المملكة، بعد أن تغيرت الإستراتيجية من الدفاع إلى مهاجمة مواقع المليشيات غربي مديرية صرواح، وتحقيق مكاسب تمثلت في تحرير مواقع مهمة في جبهتي الكسارة والمشجح غربي مأرب.

وكبد هجوم الجيش ورجال قبائل مأرب مليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، بعد أن سارت العملية العسكرية وفقا لخطط قيادة القوات المسلحة.

ودمرت مقاتلات التحالف بقيادة المملكة العشرات من الآليات العسكرية التابعة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في جبهة الكسارة غرب المحافظة.