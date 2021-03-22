شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: ضبط خليط جلوكوز وفركتوز يباع كعسل ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدت الجولات الرقابية لمفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى ضبط 5.678 كغم من المنتجات الغذائية المخالفة بجدة، وإيقاع غرامات مالية بحق المنشأة المخالفة.

وأوضحت «الهيئة» أنه تم رصد منتج غذائي مخالف خليط جلوكوز وفركتوز تم إيهام المستهلكين أنه عسل، وذلك بكتابة عسل على العلبة بينما لا يحتوي المنتج على عسل، ورصد منتج عسل مخالف كُتب عليه «مطابق لمختبر هيئة الغذاء والدواء»، بالإضافة إلى مواد غذائية من دول محظور الاستيراد منها.

وتُعد المنتجات التي يتم الادعاء بأنها عسل نحل وهي بالحقيقة شراب جلوكوز مضاف له نكهات أو ألوان مخالفة لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى مخالفته اللائحة الفنية السعودية الخليجية SFDA.FD/GSO 9 «بطاقات المواد الغذائية المعبأة» التي تتطلب إيضاح الاسم وطبيعة المادة الغذائية الحقيقية وأن يكون محدداً وليس عاماً، وألا توصف المادة الغذائية المعبأة أو تعرض ببطاقة أو بيانات إيضاحية سواء بالكتابة أو بالصور أو بأي أسلوب آخر، والإيحاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأنها مادة غذائية أخرى، ما قد يؤدي إلى الخلط بينهما أو بأي طريقة تجعل المشتري أو المستهلك يعتقد أن هذا الغذاء مرتبط بالمنتج الآخر، إضافةً إلى عدم وصف المادة الغذائية المعبأة أو عرض بطاقة أو بيانات إيضاحية بشكل ينطوي على الزيف أو التضليل أو الخداع أو بأي شكل قد يؤدي إلى انطباع خاطئ بشأن صفاتها بأي حال من الأحوال.

ودعت «الهيئة» للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999، أو من خلال تطبيق «طمني» التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل «IOS» و«أندرويد».

هذا وأكد النحال مقبل القلعة أن نسبة الغش في العسل بالسوق السعودية تصل إلى 90%، مشيراً إلى أن التجار يشترون العسل مقابل مبالغ زهيدة جداً بنحو 30 ريالاً للكيلو، ومن ثم يباع بأضعاف هذا المبلغ، وأن 90% من العسل الموجود الآن مستورد، مشيراً إلى أن أسعار عسل الطلح يراوح ما بين 300 ريال إلى 400 ريال للكيلو وذلك على حسب التكلفة.