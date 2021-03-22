شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الزكاة والدخل توضح آلية الإعفاء من الغرامات بمثال لمغسلة سيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل آلية الإعفاء من الغرامات ضمن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، وذلك من خلال مثال لمغسلة سيارات.

وذكرت الزكاة والدخل في المثال أنه لدى محمد مغسلة سيارات وتأخر في سداد إقرار ضريبة القيمة المضافة الشهري عن شهر ديسمبر 2019 والذي يفترض سداده بحد أقصى 31يناير 2020.

وأضافت : وغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة 5% من قيمة الضريبة عبر المسددة من كل شهر أو جزء منه حتى السداد الفعلي.

وتابعت أنه سيتم إعفاء المنشأة من غرامة التأخر في السداد بنسبة 75% لأنه تم سداد الضريبة المستحقة دليل الفترة الزمنية الثانية للاستفادة من الإعفاء.