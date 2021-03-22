شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم من وجبت في ماله الزكاة ولم يخرجها لسنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم من وجبت في ماله الزكاة ولم يخرجها لسنوات.

وذكر أن الزكاة دين الله عز وجل، والدين لا يسقط بالتقادم، لذلك فيجب على المرء الذي لم يخرج الزكاة أن يقوم بإخراجها عن السنوات التي تخلف فيها عن إخراجها.

وأضاف أن جهل الإنسان بمعرفة وجوب الزكاة عن السنوات الماضية التي تخلف فيها عن الزكاة لا تعفيه من إخراجها.