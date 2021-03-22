شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الحج: لقاح كورونا لا يتيح العمرة لمن تجاوزوا الـ70 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد لا يتيح العمرة لمن تجاوزوا الـ70 عاما.

ويأتي توضيح الوزارة بالتزامن مع إعلان الضوابط الصحیة لحج عام 1442ھـ، حیث اشترطت حصول حجاج الداخل على جرعات اللقاح قبل الأول من شھر ذي الحجة.

وحددت الضوابط نسبة 60 %من سكان مكة المكرمة والمدینة المنورة للحصول على اللقاح قبل دخول شھر ذي الحجة بالإضافة إلى اقتصار الفئات العمریة من 18 إلى 60 سنة.

وتضمنت الضوابط تحدید فترات البقاء بمناطق الحج لكل مرحلة، والاستفادة من جمیع الرخص الشرعیة للتخفیف على التنظیم.