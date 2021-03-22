شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح كيفية إرفاق مستند في البرنامج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج " حساب المواطن "، اليوم الاثنين، كيفية إضافة مستند في البرنامج.

وتضمنت الخطوات " الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج، والضغط على أيقونة تفاصيل الطلب، ثم الضغط على أيقونة إدارة المرفقات"، الضغط على أيقونة إضافة مرفق، وحفظ.

وكان حساب المواطن قد أعاد التذكير بأنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبالإمكان معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية).