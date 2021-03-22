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الغذاء والدواء: لا يمكن الحكم بأفضلية مياه شرب معبأة على أخرى

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه توجد متطلبات محددة في جميع أنواع مياه الشرب المعبأة المسجلة؛ لذلك لا يمكن الحكم بأفضلية مياه شرب معبأة على أخرى.

وأضافت أن مياه الشرب المعبأة هي عبارة عن مياه معالجة ومخصصة للأستهلاك الآدمي، وتحتوي على المعادن الطبيعية أو المضافة عن قصد.

ونوهت بأهم البيانات الواجب إيضاحها في مياه الشرب المعبأة، ومنها الأملاح الصلبة الزائدة، والبرومات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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