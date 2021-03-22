شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء: لا يمكن الحكم بأفضلية مياه شرب معبأة على أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه توجد متطلبات محددة في جميع أنواع مياه الشرب المعبأة المسجلة؛ لذلك لا يمكن الحكم بأفضلية مياه شرب معبأة على أخرى.

وأضافت أن مياه الشرب المعبأة هي عبارة عن مياه معالجة ومخصصة للأستهلاك الآدمي، وتحتوي على المعادن الطبيعية أو المضافة عن قصد.

ونوهت بأهم البيانات الواجب إيضاحها في مياه الشرب المعبأة، ومنها الأملاح الصلبة الزائدة، والبرومات.