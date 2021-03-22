شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" توضح ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية والطبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة أن تأخذ الشركات الموافقة منها قبل الدعاية والإعلان عن المنتجات الغذائية والمنتجات والأجهزة الطبية والأدوية والمبيدات والأعلاف.

وأضافت أنه لا يجوز للشركة الإعلان عن المنتج إلا بعد إدراجه وتسجيله في الهيئة، كما يجب ألا تحمل الدعاية والإعلان عبارات مضللة.

وشددت على ألا يحتوي الإعلان والدعاية على إدعاءات غير معتمدة لدى الهيئة أو عبارة تمس المنتجات الأخرى، بجانب إخطار الهيئة قبل نشر الإعلان والدعاية بمدة لا تتجاوز 12 ساعة.