شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح سبب إدراج حالة «مُحصن مُتعافي» لشخص لم يتلق اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، سبب إدراج حالة "مُحصن مُتعافي" لأحد الأشخاص على تطبيق "توكلنا"، رغم عدم تلقيه اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتفاعلت الوزارة مع استفسار أحد الأشخاص بشأن تسجيل حالته "مُحصن مُتعافي"، رغم عدم تلقيه اللقاح وإصابته سابقاً بالفيروس، لافتة إلى أنه في حال كان هناك إصابة سابقة بالعدوى يُعتبر تغير الحالة في التطبيق "مُحصن متعافي" صحيح.

وأوضحت أنه بعد ٦ أشهر من الإصابة ستعود الحالة إلى غير مُحصن حتى يتم تلقي جرعة واحدة من التطعيم.