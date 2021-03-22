شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "طلال السديري" يكشف مهام "شاهين سات" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

أكد طلال السديري المشرف على معهد الفضاء والطيران، اليوم الاثنين، على أن شاهين سات له مهام محددة.

وقال السديري لقناة " الإخبارية " إن إطلاق شاهين سات لأغراض الاستطلاع والاستشعار عن بعد وامتلاك التقنية الواعدة في هذا المجال.

وأضاف : يعتبر شاهين سات هو جيل جديد من الأقمار صغير الحجم عالية الدقة، لها مميزات محددة، حيث سيفتح المجال لإطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية.

وتابع : كما أنه يمكنه تتبع السفن التجارية ومراقبتها، ونقل صور حية لها، مشيرًا إلى أن المراحل الأولية تمت بنجاح كامل، والقمر سوف يدخل مداره الخاص خلال الساعات القادمة.

واستكمل : سيتم تشغيل انظمة القمر والتأكد من سلامتها، وتأخذ من اسبوع إلى أسبوعين وةف يؤدي مهمته.

وكانت المملكة، قد أعلنت نجاح إطلاق القمر الصناعي "شاهين سات" من قاعدة بايكونور في كازاخستان على متن الصاروخ الروسي "سيوز 2".

ويتضمن حمولة تلسكوب بدقة فائقة للتصوير، وحمولة تتبع السفن البحرية، ويتميز هذا القمر الذي تم تطويره وتصنيعه خلال فترة زمنية قصيرة بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلوغراما، وأبعاد تصل إلى 56 * 56 * 97 سم".

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