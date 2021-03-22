شكرا لمتابعة خبر عن أجواء وخصائص طبيعية تتميز بها غابات السودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

بينت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الخصائص التي تتمتع بها غابات السودة، التي تقع غرب مدينة أبها بـ 25كيلو متر.

وذكرت أن هذه الغابات ترتفع عن ‏سطح البحر بأكثر من 3 آلاف م2، أما أجواءها فهي ربيعية ممطرة، وتتمتع بخصائص بيئية خلابة.

كما توجد بها أعلى نسبة أمطار طوال العام، فضلا عن غابات كثيفة من أشجار ‏العرعر، وسوق شعبي للأسر المنتجة، وعربات التلفريك.

وتتميز أرضها بأنها مستوية بحواف منحدرة مع ‏انكسارات حادة، ولا تتعدى درجة حرارتها في ‏الصيف عن 25 درجة مئوية.‏