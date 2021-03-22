شكرا لمتابعة خبر عن أجواء وخصائص طبيعية تتميز بها غابات السودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):بينت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الخصائص التي تتمتع بها غابات السودة، التي تقع غرب مدينة أبها بـ 25كيلو متر.
وذكرت أن هذه الغابات ترتفع عن سطح البحر بأكثر من 3 آلاف م2، أما أجواءها فهي ربيعية ممطرة، وتتمتع بخصائص بيئية خلابة.
كما توجد بها أعلى نسبة أمطار طوال العام، فضلا عن غابات كثيفة من أشجار العرعر، وسوق شعبي للأسر المنتجة، وعربات التلفريك.
وتتميز أرضها بأنها مستوية بحواف منحدرة مع انكسارات حادة، ولا تتعدى درجة حرارتها في الصيف عن 25 درجة مئوية.