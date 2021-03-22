شكرا لمتابعة خبر عن طرح استبيان لقياس المؤشر الوطني للعطاء في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استبيان قياس المؤشر الوطني للعطاء في المملكة.

ودعت المواطنين والمقيمين للمشاركة في الاستبيان الذي يقيس العطاء بصوره المختلفة سواء من خلال التبرعات المالية من زكوات وصدقات وهبات وأوقاف أو التبرعات العينية.

ولفتت الوزارة إلى أن الاستبيان يهدف لفهم واقع عطاء الأفراد لتعزيز مكانة المملكة في مؤشرات العطاء العالمية، مضيفة أنه يمكن المشاركة في الاستبيان من خلال الرابط التالي : أضغط هنا .