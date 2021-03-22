شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ السبر يوضح حكم إعطاء زكاة المال للابنة أو الأخت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد بن عبدالله السبر، عن حكم إعطاء زكاة المال للابنة أو الأخت.

وقال الشيخ السبر عبر برنامج " يستفتونك " إنه لا يجوز إخراج الزكاة على من يلزمك نفقته؛ فلا يجوز إخراج الزكاة من الأب إلى الابنة أو الابن أو من الابن إلى أمه أو أبيه، فالأصول لا يدفعون زكاتهم لفروعهم والعكس بالعكس؛ لأن نفقتهم تلزمهم في حال العجز عن النفقة.

وأضاف السبر أنه في حالة كان الشخص ممن لا يلزم نفقته أو من غير الورثة فيجوز إخراج الزكاة له، حيث يجوز إخراج الزكاة من الأخ إلى أخته المتزوجة إن كانت فقيرة.

وأشار الشيخ السبر إلى أنه يجوز أن يعطي الأخ أخته غير المتزوجة من الزكاة في حالة حياة والديها.