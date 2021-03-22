شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أبرز إنجازات أمانة المنطقة الشرقية خلال أسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، عن أبرز إنجازاتها التي تمت خلال أسبوع، ومنها تعيين المهندس عصام الملا أمينًا لأمانة محافظة الأحساء، كما وقعت الأمانة عقدًا استثماريًا لتطوير مساحة 20 ألف متر بكورنيش الخبر الشمالي.

وأصدر أمين الشرقية قرارًا بتكليف المهندس مازن بخرجي وكيلًا للتعمير والمشاريع، فضلًا عن إلزام المكاتب الهندسية والاستشارية بالتأكد من سلامة أغطية خزانات المياه والصرف الصحي وفق متطلبات كود البناء.

وقامت أمانة الشرقية بأعمال الصيانة والإصلاح لتقاطع شارع أبو بكر الصديق مع شارع الخوارزمي غرب الدمام، إلى جانب تفعيل منظومة تجربة خدمة العميل لتحسين خدمات المستثمرين ورواد الأعمال، فيما تتنافس 32 وحدة إدارية على جائزة الأمين للتميز.

وأطلقت الأمانة حملة لتحويل اللوحات الإعلانية إلى رقمية، ومخطط استراتيجي إعلاني بالمنطقة، كما أطلقت مبادرة مجتمعية لتسمية الحدائق العامة، وأنجزت أكثر من 25 ألف معاملة من معاملات إدارة الموارد البشرية إلكترونياً خلال العام الماضي، وتنفيذ أكثر من 10 آلاف جولة رقمية وإغلاق 144 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية خلال أسبوع.