الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا حول وجود سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير يصاحبها نشاط في الرياح السطحية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الإنذار يبدأ من الساعة الواحدة ظهر اليوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021 وينتهي في السابعة من مساء اليوم ذاته، ويشمل المجاردة والنماص ورجال ألمع ومحايل.

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين، بمنطقة الرياض تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ الحالة تشمل «الخرج - العاصمة الرياض - المزاحمية - حوطة بني تميم»، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة الثانية مساءً.

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