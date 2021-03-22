بعد إطلاق «شاهين وكيوب سات».. السعودية الأولى عربيًا بعدد الأقمار الصناعية

أكدت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى عربيًا بعدد الأقمار الصناعية.

وأوضحت مدينة الملك عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن المملكة تسعى من خلال استشرافها بمجال الفضاء إلى إنشاء قطاع فضائي وطني قوي مستدام، لنقل تقنيات الفضاء وتوطينها بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030م .

ويأتي القمر السعودي17 شاهين سات استمرارًا لريادة المملكة في مجال الفضاء، و استكمالًا للإنجازات التي حققتها مدينة الملك عبدالعزيز لل علوم والتقنية في مجال الفضاء، إذ أطلقت 17 قمرًا صناعيًا منذ عام 2000م وحتى 2021م.

كما شاركت في تنفيذ تجارب علمية في الفضاء بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» وجامعة ستانفورد على متن القمر (سعودي سات 4) في عام 2014م، فضلاً عن مشاركتها في رحلة (تشانق أي 4) لاستكشاف القمر بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية في عام 2018 م في مهمة نادرة لاستكشاف الجانب غير المرئي من القمر.

اقرأ أيضا:

بعد نجاح إطلاقه.. تعرَّف على مميزات ومهام القمر السعودي شاهين سات

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم: نجاح إطلاق «شاهين سات» نتاج دعم القيادة للبحث والتطوير