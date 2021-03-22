أمانة جدة تغلق 64 منشأة وترفع 92 طن مخلفات خلال أسبوع

أسفرت جهود الرقابة لبلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الماضي عن تنفيذ 444 جولة ميدانية على المحال التجارية في نطاق الفرع وإغلاق 64 منشأة مخالفة، يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة والتي شملت أعمال النظافة ومراقبة المباني والتعديات بالإضافة لرصد الظواهر السلبية وتحسين المشهد البصري في بريمان.

وأوضح رئيس بلدية بريمان المهندس تركي الذروي بأن قسم المباني والتعديات أشعر 111 موقعًا مخالفًا، كما سحبت البلدية 52 ناقلة استغلت الساحات العامة للوقوف العشوائي، مضيفًا أن أعمال النظافة ورصد الظواهر السلبية نتج عنها إزالة 147 لوحة إعلانية مخالفة وملصقات عشوائية، كما جرى رفع 92 طنًا من المخلفات ذات الأحجام الكبيرة.

وتشكر أمانة جدة السكان والزائرين على تعاونهم ومساهمتهم في تحسين الخدمات من خلال تبليغهم عن المخالفات البلدية بالاتصال على 940 أو عبر تطبيق بلدي.