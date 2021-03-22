«الأرصاد» تنبِّه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على 3 مناطق بالمملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين، بمنطقة الرياض تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ الحالة تشمل (الخرج - العاصمة الرياض - المزاحمية - حوطة بني تميم)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى اعة الثانية مساءً.

ونبّه المركز أيضًا إلى حالة مماثلة، على منطقة عسير، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة الرابعة مساءً، وتشمل (بيشة - تثليث).

كما أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة الجوف تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة ‏تشمل‏ (القريات - طبرجل)، وتستمر حتى الرابعة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

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