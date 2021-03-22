نجاح إطلاق القمر الصناعي الأول لجامعة الملك سعود «كيوب سات»

أعرب رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، عن سعادته بنجاح عملية إطلاق القمر الصناعي المكعب « CubeSat / كيوب سات» اليوم من قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان على متن الصاروخ الروسي سيوز 2 «Soyouz2»، كأول جامعة سعودية تدخل هذا المجال العلمي المهم الذي يعد أحد مشروعات مركز الإبداع والابتكار الطلابي لكلية الهندسة في الجامعة.

وقالت الجامعة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: «مصنَّعان بأيدٍ سعودية خالصة.. جامعة الملك سعود ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، يشرفان الوطن ويعانقان الفضاء، بإطلاق قمريهما الصناعيين «شاهين سات» و«كيوب سات»، على متن الصاروخ «سويوز 2».

وقدم رئيس جامعة الملك سعود الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- أيدهما الله- على ما يوليانه من رعاية واهتمام بالتعليم في المملكة والجامعات على وجه الخصوص لا سيما دعم جوانب الابتكار والأبحاث العلمية وتحفيز أبناء الوطن للمضي قدمًا في صناعة التميز في المجالات العلمية التي تعود بالنفع على تنمية الوطن في مختلف المجالات خاصة في ظل وجود رؤية المملكة 2030، كما قدم شكره إلى وزير التعليم الدكتور محمد آل الشيخ على ما تجد جامعة الملك سعود من مؤازرة مستمرة من معاليه للنهوض بدورها الأكاديمي على أكمل وجه.

جاء ذلك في تصريح له أدلى به لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة نجاح إطلاق القمر الصناعي الأول للجامعة CubeSat الذي يبلغ حجمه 10* 10*10 سم، ويزن كيلوجرامًا واحدًا، وقال رئيس جامعة الملك سعود: إن هذا المشروع التعليمي يهدف إلى إعداد وتأهيل طلاب الهندسة والجامعة في مجال تصميم وبرمجة الأقمار الصناعية، والتوسع في هذا المجال لخدمة برامج المملكة وخططها الطموحة في مجال الفضاء، وأن مهمة القمر التقنية هي التقاط صور للفضاء والأرض والقمر وإرسالها للمحطة الأرضية في الجامعة.

وأضاف أن القمر الصناعي CubSate قام بتصميمه وتصنيعه نحو 130 طالبًا من كلية الهندسة في جامعة الملك سعود ضمن إطار المشروع العلمي الذي بدأ عام 1999م في جامعة كاليفورنيا بوليتيكنك وجامعة ستانفورد، مبينًا أن المشروع تم العمل به في الجامعة عام 1437هـ وبدأ بعدد 50 طالبًا في كلية الهندسة.

وأوضح أن المشروع القادم للجامعة يتضمن إطلاق قمر اصطناعي CubSate أكبر حجمًا بإذن الله مع تصنيع بعض أجزائه محلياً وذلك في ضوء الخبرة المكتسبة من مشروع القمر الصناعي الأول للقيام بمهام بحثية، مع استمرار الهدف التعليمي الرئيس، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي تتلقاه الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتماشيًا مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تتبنى المشاريع الإبداعية في مجالات التطور والابتكار كافة، بما يعود نفعه على الوطن والمواطن في هذا البلد الكريم.

وفي سياق متصل، أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اليوم، إطلاق القمر الصناعي «شاهين سات» المخصص لتصوير الأرض وتتبع السفن من المدارات المنخفضة بنجاح ولله الحمد, وذلك من قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان على متن الصاروخ الروسي «سيوز 2».

ويتضمن القمر «شاهين سات» حمولة تلسكوب بدقة فائقة للتصوير، وحمولة تتبع السفن البحرية، ويتميز هذا القمر الذي تم تطويره وتصنيعه خلال فترة زمنية قصيرة بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلو جرامًا، وأبعاد تصل إلى 56 * 56 * 97 سم.

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس المدينة الدكتور أنس بن فارس الفارس في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذا الإنجاز يعد نتاجاً للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – مبيناً أن نجاح إطلاقه يأتي استكمالًا للنجاحات التي حققتها المملكة في مجال الفضاء حيث عملت المدينة على تطوير وتصنيع مجموعة من الأقمار الصناعية ذات الكفاءة العالية التي توفر خدمات التصوير والاستطلاع؛ حيث أطلقت خلال العشرين عاماً الماضية 17 قمراً صناعياً.

وأضاف الفارس أن القمر «شاهين سات» عمل على تطويره فريق عمل سعودي من مختلف التخصصات الهندسية بالتعاون مع شركاء المدينة، ويقدم صورًا فضائية للقطاعين الحكومي والخاص لخدمة أهداف التنمية بالمملكة، كما يعمل على تتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

وأشار إلى أن المدينة ستعمل بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء، على الاستثمار في التقنية وتطوير وتصنيع أقمار صناعية ذات كفاءة عالية في فترة زمنية قصيرة.

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