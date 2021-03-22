لنشر السعادة وتعزيز الصحة.. العاصمة المقدسة تنفذ برامج ترفيهية ورياضية

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة الخدمات برامج رياضية وترفيهية لمنسوبيها؛ لتعزيز الصحة العامة ومحاربة الأمراض المزمنة، تماشيًا مع روية المملكة 2030 لتشجيع المشاركة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات الرياضية وتحقيق حياة متوازنة وصحية.

وقامت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية- إدارة المناسبات والفعاليات- بتنفيذ برنامجٍ رياضيٍ تحت شعار «تحدي اللياقة 30x30» خلال الفترة المسائية لمنسوبي الأمانة بالمركز الحضري التابع للأمانة بحي العكيشية، ويهدف البرنامج إلى حث المنسوبين على ممارسة النشاط الرياضي وتعزيز اللياقة البدنية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

من جهةٍ أخرى، شاركت إدارة المناسبات والفعاليات والإدارة العامة للحدائق والتجميل بالاحتفال باليوم العالمي للسعادة ونشر مفهوم السعادة والإيجابية لأهالي العاصمة المقدسة وزوارها الكرام ضمن أنشطة الأمانة وبرامجها الاجتماعية، حيث قام منسوبو الأمانة بتوزيع 600 وردة بممشى النسيم وحديقة الاراك والمراكز التجارية بمكة المكرمة.

كما نفَّذت إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي حملةً توعويةً لصحة الفم والأسنان تزامناً مع اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، بالتعاون مع عيادات صفوة المهيدب، حيث تم تنظيم الحملة بمبنى الأمانة واشتملت على تقديم الإرشادات الصحية للعناية بصحة الفم والأسنان، وتقديم بروشورات توعوية وتطبيقات عملية حول الطُرق السليمة لتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط والعادات الغذائية الجيدة للمساعدة على تحسين صحة الفم.