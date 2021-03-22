السعودية | الشؤون الإسلامية تنظم برنامج خطر الشائعات على الفرد والمجتمع

المناطق - الرياض

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفروعها بمناطق المملكة، بالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، خلال الأسبوع الثاني من شهر شعبان الجاري، برنامج “خطر الشائعات على الفرد والمجتمع”، وذلك ضمن مشروع التقويم الدعوي الذي ينفذ – عن بعد – ، ويشتمل على كلمات ومحاضرات وندوات يلقيها عدد من الدعاة، ويستهدف المواطنين والمقيمين.

ويهدف البرنامج إلى إظهار بيان خطر الشائعات وضررها، من خلال نشر مقاطع فيديو قصيرة، وموشن جرافيك وتصاميم إلكترونية، وترجمة الكلمات والمحاضرات، ويتناول عدداً من موضوعات منها خطورة الشائعات وأضرارها على الفرد والمجتمع، وموقف المسلم من الشائعات، ومصادر تلقي الأخبار، ومصادر المعلومات وكيف نتعامل معها، وتفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)، وقوله تعالى (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به)، وشرح حديث (كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع).

ويأتي هذا المشروع ضمن البرامج التي تنفذها الوزارة؛ لتكثيف الجهود الدعوية والإرشادية، وغرس مفاهيم الوسطية والمواطنة الصالحة، وتقوية الروابط الأسرية، وما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار لأبناء المجتمع.