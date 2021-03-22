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السعودية | الخارجية تطلق حملة لتطعيم منسوبيها بلقاح فيروس كورونا

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 12:49 مساءً, 22 مارس 2021 م

المناطق - الرياض

أطلقت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الصحة، اليوم، حملة تطعيم ضد (كوفيد-19)، لمنسوبيها في مقر الرئيس بالرياض.
وتتيح الحملة التي تستمر ثلاثة أيام وتبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً لجميع المستفيدين بالوزارة من خدمات اللقاح حسب الأولوية, مع الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية.
تأتي هذه الحملة ضمن حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة منسوبيها، والعمل مع جميع الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على المصلحة العامة ومكتسبات الوطن.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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