السعودية | 140 ألف جولة رقابية تنفذها الشؤون الإسلامية على مساجد وجوامع المملكة في سبعة أسابيع

المناطق - الرياض

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 21063 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع السابع؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال سبعة أسابيع 146.498 جولة رقابية؛ لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وكالة الوزارة لشؤون المساجد اليوم، لعدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد بعموم المناطق خلال الأسبوع السابع، تزامناً مع الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وأوضح التقرير أن الوزارة رصدت 168 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فوراً, مبيناً أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد بحسب تعميم الوزارة, فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1774 مسجداً بمناطق المملكة، تم معالجة الملاحظات فيها فوراً.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد.

ودعت الوزارة الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسئولية وطنية يشارك فيها الجميع.