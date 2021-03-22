شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى حفل خريجي كليات ومعاهد ملكية الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بعد غدٍ حفل التخريج الافتراضي، لـ ٣٨٩٤ طالباً وطالبةً من قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل، بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان.

ونوه مدير عام قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور علي بن حسن عسيري، بدعم ورعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للتعليم الذي يُعد نتاجاً لسياسة حكيمة ورؤية رشيدة، مشيراً إلى أن قطاع التعليم بالهيئة الملكية يُقدم كل عام للمجتمع كوكبة جديدة من الخريجين والخريجات ليخدموا الوطن .