شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 7 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة القصيم 15279 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي بمشاركة بلديات المنطقة، أسفرت عن إصدار 47 مخالفة وإغلاق 7 منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا

وأكدت الأمانة أن الأعمال الرقابية تستهدف المحافظة على بيئة آمنة وسليمة وفق البروتوكولات المعتمدة لمكافحة فايروس كورونا لسلامة الجميع.

ودعت عموم المستفيدين للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمشاركة بالإبلاغ عن أي ملاحظات بالاتصال على الرقم 940 أو عبر تطبيق بلدي.