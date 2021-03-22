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إغلاق 7 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية بالقصيم

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة القصيم 15279 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي بمشاركة بلديات المنطقة، أسفرت عن إصدار 47 مخالفة وإغلاق 7 منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس .

وأكدت الأمانة أن الأعمال الرقابية تستهدف المحافظة على بيئة آمنة وسليمة وفق البروتوكولات المعتمدة لمكافحة فايروس كورونا لسلامة الجميع.

ودعت عموم المستفيدين للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمشاركة بالإبلاغ عن أي ملاحظات بالاتصال على الرقم 940 أو عبر تطبيق بلدي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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