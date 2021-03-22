تكريم المسعف سامي العنزي بطل إنقاذ مواطن من حادث سير بحفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

كرم الأمير منصور بن محمد محافظ حفر الباطن اليوم الاثنين المسعف سامي العنزي بعد إنقاذه لمواطن تعرض لحادث سير ووقف النزيف قبل وصل الفرق الإسعافية بحضور مدير فرع الهلال الأحمر بحفر الباطن أحمد حجاج الرشيدي.

وكانت صحيفة “متابعات الخليج 365“ قد نشرت تقريرًا بعنوان: “شاب بحفر الباطن يوقف نزيف مصاب قبل وصول الفرق الإسعافية“.

وقال محافظ حفر الباطن إن العمل الذي قام به العنزي يعبر عن الإنسانية والقيم التي حثنا ديننا الإسلامي عليها تجاه جميع فئات المجتمع، وهذه البلاد قيادةً وشعبًا فقد أخذوا المبادرة ولله الحمد والمنة في الأعمال التطوعية الخيرية والمشاركة فيها يشكل مظهرًا من مظاهر التكافل، والتعاون، والرحمة، والإيثار، والمبادرة، وإخلاص النية الله -تعالى-، وإن ممارسته تنعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع على حد سواء.

ونوه سموه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير منطقة الشرقية وسمو نائبه على متابعة الحدث، وحرصهم على استقبال المسعف لما قدمه من عمل بطولي.

يذكر أن كاميرات المراقبة رصدت بالأمس، عملًا بطوليًّا وإنسانيًّا قام به الشاب سامي العنزي الذي يعمل مسعفًا في الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية، بعد أن قام بإنقاذ مواطن احتجز بمركبته إثر حادث مروري على طريق الملك عبدالعزيز بحفر الباطن.

وبيّنت الكاميرات مصادفة العنزي للحادث، وكان بحوزته شنطة إسعافية، وبعد مباشرته للحادث تبين أن المصاب يعاني من فقد الوعي بعد دخوله في غيبوبة سكر وعمل الإسعافات قبل وصول فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني.

بداية الإنقاذ:

وذكر المسعف سامي العنزي لـ ”متابعات الخليج 365” أنه كان خارج أوقات عمله وأثناء توجهه لغرض عائلي برفقة أخيه شاهد سيارة اصطدمت بشاحنة من الخلف، وتجمهر حولها المواطنون، وعلى الفور أوقف سيارته بمكان آمن وقريب من الموقع، واتجه إلى المصاب للاطمئنان على إصابته وهل يحتاج لتدخل إسعافي.

إيقاف النزيف:

وأضاف العنزي: وجدت المصاب فاقدًا للوعي ومحتجزًا بديكور السيارة ومقود السيارة، وتهشم الزجاج الأمامي عليه إثر ارتطامه بشاحنة من الخلف، وطلبت من الجمهور فورًا إبلاغ الهلال الأحمر والدفاع المدني، وقمت بفحص نبضه وتنفسه مع فحص إصاباته، وقمت بتقديم العلاج وإيقاف النزيف وتجبيره الكسور وإعطائه محلولًا لإصابات الحوادث قبل وصول الفرق الإسعافية، وقمت بفحصه حتى علمت بأن تغيبه عن الوعي بسبب نزول السكر بجهاز، وطلبت من الجمهور تزويدي بحبيبات سكر نباتي ووضعته تحت اللثة لامتصاص الأنسجة من السكر دون دخولها لمجرى الهواء؛ حتى لا تسبب له انسدادًا.

فك الاحتجاز:

وتابع المسعف سامي: بعدها بدقائق ناديته فتجاوب معي عند سؤالي له؛ فعلمت أنه أدرك وطلبت منه أن يشرب عصيرًا غنيًّا بالسكر، وتابعته حتى وصول فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر، وقاموا بفك الاحتجاز وإخراجه بجاكيت تخليص المصاب بطريقة آمنة حتى تم نقله إلى المستشفى والحمد لله.

وأشار سامي العنزي أنه لديه وبشكل دائم حقيبة إسعافية، وكذلك جبائر خاصة للإصابات الحرجة مجهزة بالكامل في سيارته الخاصة.

وبناءً على توجيه مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد بن راضي العنزي كرم مدير إدارة إسعاف حفر الباطن أحمد بن حجاج الرشيدي اليوم الإثنين المسعف سامي رحيل العنزي نظيرًا لجهوده الإنسانية المتميزة التي بذلها في إنقاذ حالة إسعافية طارئة ناتجة عن حادث مروري بمحافظة حفر الباطن وهو خارج الدوام الرسمي، حيث تولى مهمة تقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمصاب ومتابعة حالته الصحية داخل السيارة حتى وصول الفرقة الإسعافية.

رئيس هيئة الهلال الأحمر يشكر العنزي

ونقل الرشيدي للزميل العنزي شكر وتقدير وثناء سعادة رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي على ما قام به من عمل إنساني نبيل والذي كان له الدور الرئيسي بعد مشيئة الله تعالى في إنقاذ حياة المصاب، وتمنى له التوفيق والنجاح والسداد في حياته وفي عمله الإسعافي الإنساني، وتم تكريمه بدرع تذكارية للعمل الإنساني النبيل الذي قام به والذي يمثل نموذجًا يفتخر به في الهيئة.

وجاء ذلك بعد أن انفردت صحيفة “متابعات الخليج 365” بتقرير مصور عن العمل البطولي الذي قام به العنزي وتم تناقله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماع والصحف المحلية والخليجية.

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