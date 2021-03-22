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تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 183.46 ريال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 183.46 ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

هبطت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين 22 مارس 2021، متأثرة بأداء السوق العالمي.

سعر جرام الذهب

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 209.66 ريال (55.91 دولار)، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 183.46 ريال (48.92 دولار).

كما انخفاض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 157.25 ريال (41.93 دولار)، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 122.3 ريال (32.61 دولار).
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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