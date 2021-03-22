تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 183.46 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

هبطت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين 22 مارس 2021، متأثرة بأداء السوق العالمي.

سعر جرام الذهب

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 209.66 ريال (55.91 دولار)، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 183.46 ريال (48.92 دولار).

كما انخفاض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 157.25 ريال (41.93 دولار)، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 122.3 ريال (32.61 دولار).

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