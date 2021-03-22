منصة السجلات الصحية ترصد 5 مشاكل صحية في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي

دشّن وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة منصة السجلات الصحية الوطنية، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في القطاع الصحي.

وأوضح الأمين العام للمجلس الصحي الدكتور نهار العازمي أن المرحلة الأولى من هذه المنصة ستبدأ بسجلات صحية لـ 5 مشاكل صحية وهي السكري، والقلب، والإعاقة السمعية، والتوحد، والسكتة الدماغية، مبينًا أنه تم تحديد هذه المشاكل الصحية بناءً على استراتيجية الرعاية التي تحدد أولويات السجلات الصحية من حيث الأثر لهذا السجل على تحسين مستوى الرعاية الصحية.

دور منصة السجلات الصحية

وقال الدكتور العازمي إن هناك أدوارًا عدة للمنصة ووجود هذه السجلات سيساعدنا في تراكم وتجميع كم هائل من البيانات وأيضًا في معرفة أنماط الأمراض في مجتمعنا السعودي، كما تساعدنا في التخطيط المستقبلي وفي معرفة أثر التدخلات الطبية التي يتلقاها المرضى من حيث فعاليتها وقياس أثرها كل هذه البيانات ومن الممكن أن تجمع ويستفاد منها في تقنيات جديدة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كيفية رصد بيانات السجلات الصحية

وأوضح العازمي طريقة رصد البيانات سيكون هناك مسجلون موجودون في كل المستشفيات والمنشآت الصحية التي تقدم الخدمة فيما يتعلق بهذا المرض سواء كانت في القطاع الحكومي أو للقطاعات العسكرية أو لقطاعات التعليم والقطاع الخاص.

وأشار الدكتور العازمي إلى أن استراتيجية السجلات الصحية الوطنية أعدها المجلس ممثلًا بالمركز الوطني للمعلومات الصحية بالاستعانة بجهة استشارية ذات خبرة في مجال السجلات الصحية، بحيث يتم تحليل الوضع الراهن للإدارة والسجلات الصحية بالمملكة، وتقديم أفضل الحلول بناءً على الأسس العلمية والتجارب المتميزة في الدول المتقدمة في هذا المجال.

يذكر أن السجلات الصحية الوطنية تُعد مصدرًا مهمًا لجمع البيانات عن الأمراض من مختلف الجهات الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص، مما يُسهم بإذن الله في توفير قاعدة بيانات وطنية دقيقة متكاملة تُعنى برصد وإحصاء الأمراض الأكثر شيوعًا في المملكة، وتوضيح مدى انتشار المشاكل الصحية في المجتمع، وتحدد عوامل الخطر المحتملة، واقتراح الخطط والتدابير العلاجية والوقائية والتطويرية، وإصدار تقارير إحصائية دقيقة توضح أنماط الحالات المرضية وتوزيعها في المملكة، بالإضافة إلى دعم وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية والوبائية.



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