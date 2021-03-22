لقطات من إطلاق القمر السعودي شاهين سات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثقت مجموعة من الصور، لحظات إطلاق الصاروخ الروسي ” Soyouz2 ” من قاعدة بايكونور في كازاخستان.

يذكر أنه تم اليوم الاثنين إطلاق الصاروخ الروسي “سيوز -2” الحامل للقمر السعودي “شاهين سات”، الصاروخ انطلق من قاعدة بايكونور في كازاخستان ويحمل على متنه القمر السعودي “شاهين سات”.

تصوير الأرض وتتبع السفن

ويعد القمر الصناعي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “شاهين سات 17 ” جيلًا جديدًا من الأقمار الصناعية ذات الأحجام الصغيرة، وخصص لتصوير الأرض وتتبع السفن من المدارات المنخفضة، ويتضمن حمولة تلسكوب ذي دقة فائقة للتصوير، وحمولة تتبع السفن البحرية، ويتميز بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلو جرامًا، وأبعاد تصل إلى 56 * 56 * 97 سم.

القمر الصناعي CubeSat

وبالنسبة للقمر الصناعي CubeSat التابع لجامعة الملك سعود فهو أول قمر تطلقه الجامعة على مستوى الجامعات السعودية، ويبلغ حجمه 10*10*10 سم، ويزن كيلو جرامًا واحدًا، وهو مشروع تعليمي يهدف إلى إعداد وتأهيل طلاب الهندسة والجامعة في مجال تصميم وبرمجة الأقمار الصناعية.



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