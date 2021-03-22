السعودية اليوم / فرنسا تسجل 30,581 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باريس 9 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

سجلت فرنسا 30,581 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,282,603 إصابات، فيما بلغ مجموع الوفيات 92,305 وفيات منذ تفشي الجائحة في البلاد.

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باريس 9 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسسجلت فرنسا 30,581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 138 حالة وفاة.وأشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,282,603 إصابات، فيما بلغ مجموع الوفيات 92,305 وفيات منذ تفشي الجائحة في البلاد.// انتهى //00:10ت م0001

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