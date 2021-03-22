السعودية اليوم / تونس تسجل 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 8 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس

سجلت تونس 301 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 24577 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8546 وفاة.

// انتهى //

23:10ت م

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تونس 8 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسسجلت تونس 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 20 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 24577 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8546 وفاة.// انتهى //23:10ت م0223

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