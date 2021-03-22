السعودية اليوم / الأحوال المدنية تقدم خدماتها لمنسوبي إمارة منطقة جازان ضمن مبادرة "نأتي إليك "



جيزان 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس

انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومتابعة سمو نائبه اليوم ، مبادرة إدارة الأحوال المدنية بالمنطقة تحت شعار " نأتي إليك" لخدمة منسوبي الإمارة، وذلك بمقر ديوان إمارة المنطقة.

وتستهدف المبادرة جميع منسوبي ومنسوبات إمارة المنطقة؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات في مقر عملهم، من تجديد للهوية الوطنية للموظفين والموظفات، وإصدار بدل التألف وبدل الفاقد، وإصدار سجلات العائلة، وتحديث بياناتهم في منصة الأحوال المدنية، وتعديل المهن والمستوى التعليمي .

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالإمارة عادل بن أحمد الزائري ، أن توجيه سمو أمير المنطقة جاء من منطلق تفعيل دور الشراكة المجتمعية ومد جسور التعاون والتواصل بين مختلف الجهات الحكومية، لافتاً الانتباه إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن عدة مبادرات تنفذها إمارة المنطقة مع الجهات الحكومية لخدمة منسوبيها بالإمارة وفي جميع المحافظات والمراكز، وكذلك لتوفير الوقت والجهد وبيئة العمل المناسبة لإنجاز احتياجاتهم دون عناء ، وتحقيقاً لبرنامج "جودة الحياة" وفقا لرؤية المملكة 2030.

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22:20ت م

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