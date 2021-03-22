

واشنطن 8 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 60,558 إصابة مؤكدة و 777 حالة وفاة بفيروس

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد 29,613,017 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 539,038 وفاة.

// انتهى //

22:11ت م

0218



واشنطن 8 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 60,558 إصابة مؤكدة و 777 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد 29,613,017 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 539,038 وفاة.// انتهى //22:11ت م0218

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 60,558 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.