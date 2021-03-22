السعودية اليوم / إصابة خمسة أشخاص بجروح جراء انفجار قنبلة يدوية جنوب غربي باكستان



إسلام آباد 8 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس

أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة جراء انفجار قنبلة يدوية في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية اليوم أن عناصر مجهولة ألقت قنبلة يدوية على دورية للقوات شبه العسكرية في بلدة "تُربت" بإقليم بلوشستان، ما أدى إلى إصابة خمسة من المارة.

وأضافت أن قوات الأمن طوّقت الموقع لجمع الأدلة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن أي جهة المسؤولية.

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22:09ت م

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