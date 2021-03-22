السعودية اليوم / تدشين مبادرة "لنجعلها خضراء" بمحافظة ينبع



ينبع 08 شعبان 1442هـ الموافق 21مارس 2021م واس

دشن وكيل محافظ ينبع فيصل المطيري اليوم، مبادرة "لنجعلها خضراء" لتشجير 1500 شتلة زراعية لمشروع إسكان ينبع، بحضور مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة المدينة المنورة أحمد زيدان، ومدير عام فرع وزارة البئية والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس سعد الصبحي، وبمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.

وتأتي مبادرة التشجير تماشياً مع أهداف ورؤية المملكة 2030 في الحماية والتوازن البيئي وتكوين بيئة صحيّة سكنية للأسر

// انتهى //

21:27ت م

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ينبع 08 شعبان 1442هـ الموافق 21مارس 2021م واسدشن وكيل محافظ ينبع فيصل المطيري اليوم، مبادرة "لنجعلها خضراء" لتشجير 1500 شتلة زراعية لمشروع إسكان ينبع، بحضور مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة المدينة المنورة أحمد زيدان، ومدير عام فرع وزارة البئية والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس سعد الصبحي، وبمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.وتأتي مبادرة التشجير تماشياً مع أهداف ورؤية المملكة 2030 في الحماية والتوازن البيئي وتكوين بيئة صحيّة سكنية للأسر السعودية ، وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، والاستفادة منها في دعم التصاميم والمخططات السكنية وإضفاء الطابع الجمالي داخل المشروعات السكنية ذات الخدمات المتكاملة لمشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمرتبطة بالشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين.// انتهى //21:27ت م0204

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