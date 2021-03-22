السعودية اليوم / جمعية الكشافة تُشارك في اجتماع مفوضي تنمية القيادات بالجمعيات الكشفية العربية



الرياض 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس

شاركت جمعية الكشافة العربية

وأوضح مفوض تنمية القيادات بالجمعية محمد المحمود ، أن الاجتماع استعرض النقاط المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة ومن اهمها الدعوة إلى تجميع الممارسات الأفضل في مجالات : ( التدريب – تنمية القيادات – الحماية من الأذى ) وتزويد مكتب الإقليم الكشفي العربي بها قبل 30 أكتوبر 2021 ليتولى المكتب تعميمها ونشرها على الجمعيات الأعضاء من أجل تبادل الخبرات ، كما وافق المجتمعون على الإجراءات الخاصة بالإعداد والتنظيم للملتقى الكشفي العربي لتنمية قدرات مساعدي مفوضي تنمية القيادات المقرر عقده خلال المدة 25 – 31 مارس 2021، وثمن مفوضي التدريب وتنمية القيادات خلال الاجتماع النتائج التي أسفر عنها لقاء مساعدي وقادة التدريب الذي عقد خلال شهر ديسمبر الماضي ، وما قامت به اللجنة الخماسية المنبثقة منه من إعداد لقوائم كفاءات وموضوعات دراسات الشارة الخشبية بمستوياتها الثلاثة .

// انتهى //

21:19ت م

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الرياض 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسشاركت جمعية الكشافة العربية السعودية ، اليوم في الاجتماع السابع لمفوضي التدريب وتنمية القيادات بالجمعيات الكشفية العربية ،الذي عُقد افتراضياً بحضور الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي ، ونائب المدير الإقليمي مدير الطرق التربوية رفعت السباعي.وأوضح مفوض تنمية القيادات بالجمعية محمد المحمود ، أن الاجتماع استعرض النقاط المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة ومن اهمها الدعوة إلى تجميع الممارسات الأفضل في مجالات : ( التدريب – تنمية القيادات – الحماية من الأذى ) وتزويد مكتب الإقليم الكشفي العربي بها قبل 30 أكتوبر 2021 ليتولى المكتب تعميمها ونشرها على الجمعيات الأعضاء من أجل تبادل الخبرات ، كما وافق المجتمعون على الإجراءات الخاصة بالإعداد والتنظيم للملتقى الكشفي العربي لتنمية قدرات مساعدي مفوضي تنمية القيادات المقرر عقده خلال المدة 25 – 31 مارس 2021، وثمن مفوضي التدريب وتنمية القيادات خلال الاجتماع النتائج التي أسفر عنها لقاء مساعدي وقادة التدريب الذي عقد خلال شهر ديسمبر الماضي ، وما قامت به اللجنة الخماسية المنبثقة منه من إعداد لقوائم كفاءات وموضوعات دراسات الشارة الخشبية بمستوياتها الثلاثة .// انتهى //21:19ت م0201

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